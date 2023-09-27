Іспанія

Обидва українці вийшли у стартовому складі — форвард забив гол, зрівнявши рахунок у матчі.

У матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях обіграла Вільярреал (2:1).

У цьому матчі у стартовому складі команди Мічела вийшли одразу два українці — вінгер Віктор Циганков і форвард Артем Довбик.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії Циганкова та Довбика у 7,5 балів, що є одними з найкращих оцінок у матчі. Більше за них отримав лише півзахисник Жирони Алейш Гарсія — 7,7 балів.

За 69 хвилин Довбик відзначився голом, завдав шість ударів по воротах (три в ціль), втратив один гольовий момент, зробив 15 дотиків м'яча, віддав п'ять точних передач із семи (71%) та виграв дві верхові дуелі.

Циганков провів на полі 88 хвилин і за цей час зробив 45 дотиків м'яча, віддав 23 точні передачі з 26 (88%), у тому числі чотири ключові, завдав два удари по воротах, зробив два обведення, виграв одну верхову дуель з трьох, заробив три фоли, двічі виніс м'яч і двічі його перехопив.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вільярреал — Жирона.