Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 вересня 2023 року, 20:00.

У матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях здобула перемогу над Вільярреалом (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 49 хвилині, коли Парехо реалізував пенальті у ворота гостей.

Проте за сім хвилин український форвард Артем Довбик відповів своїм результативним ударом і зрівняв цифри на табло.

Ще через п'ять хвилин Гарсія вивів гостей уперед і, як виявилося, забив переможний м'яч, який приніс не лише перемогу, а й лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вільярреал — Жирона у 7 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Вільярреал — Жирона 1:2

Голи: Парехо, 49 (пен.) — Довбик, 56, Е. Гарсія, 61

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль (Габбія, 78), Манді, Педраса — Піно (Ахомаш, 59), Парехо, Капу (Терратс, 59), Баена — Моралес (Діас, 78), Серлот.



Жирона: Гассаніга — Арнау (Коуту, 52), Лопес, Е. Гарсія, Гутьєррес — Еррера — Циганков (Соліс, 88), Мартін (Порту, 53), А. Гарсія, Савіо — Довбик (Стуані, 69).



Попередження: Піно, Баена, Діас — Еррера, Гутьєррес.