Іспанія

Сумна новина не лише для іспанського клубу, а й для збірної України.

Жирона у матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги поступилася мадридському Реалу (0:3).

У цьому матчі взяв участь український вінгер Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі Жирони. Однак у перерві його замінили.

За інформацією журналіста Ніла Соли, це була вимушена заміна 25-річного українця, який сам попросив заміну у перерві через дискомфорт у м'язах.

Наголошується, що футболіст пройде медичне обстеження, яке визначить точний діагноз ушкодження.

Цього сезону Циганков провів вісім матчів, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Також зазначимо, що вже за два тижні буде міжнародна пауза, де збірна України проведе два матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.