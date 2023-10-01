Іспанія

Японець, як і весь Реал Сосьєдад, запалювали на Аноеті.

Одним із ключових матчів восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні була гра на Аноеті, де місцевий Реал Сосьєдад у баскському дербі здолав Атлетік.

Реал Сосьєдад — Атлетік 3:0 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

І оскільки матчі з подібним рівнем принциповості постійно відзначаються яскравими подіями, то японський нападник господарів поля Такефуса Кубо вирішив запалити атмосферу своїм святкуванням під час другого голу у ворота "левів".

Колишній гравець мадридського Реала на шляху до кутового прапорця виконав тверк, якому передувала симуляція м’язового ушкодження, чим неабияк завів фанатів "смугастих", проте викликав справжнє обурення на трибунах гостей.

А сам епізод, відповідно, став одним із найбільш пам’ятних у звітному турі.

Наступний матч Реал Сосьєдад проведе в гостях у австрійського Зальцбурга в Лізі чемпіонів УЄФА.