Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Прімери, що відбувся 01 жовтня 2023 року, 15:00.
Альмерія - Гранада - Getty Images
01 жовтня 2023, 19:57
Альмерія зіграла внічию вдома із Гранадою навіть не дивлячись на хет-трик Луїса Суареса. Новачок Прімери оформив камбек у другому таймі.
Третій гол Мірто Узуні забив на 86 хвилині. Окрім того, Антоніо Пуертас не реалізував пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Альмерія — Гранада 3:3 у 8 турі Прімери-2023/24:
Альмерія — Гранада 3:3
Голи: Суарес, 41, 44, 45 — Сарагоса, 65, Санчес, 70, Узуні, 86
На 56 хвилині Антоніо Пуертас не забив пенальті
Альмерія: Максиміліану — Пуйгмаль (Посо, 84), Кайкі, Чумі, Ак'єме — Мелеро, Гонсалес (Баба, 34), Лопі — Баптістан (Аррібас 49), Суарес (Коне, 83), Рамазані (Ембарба, 49)
Гранада: Феррейра — Санчес, Мікель (Рубіо, 46), Торрент, Нева — Сарагоса, Руїс (Вільяр, 46), Гумбау, Пуертас (Узуні, 73) — Кальєхон (Фернандес, 46), Боє (Вайссман, 89)
Попередження: Пуйгмаль, Ак'єме — Вільяр