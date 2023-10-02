Іспанія 02 жовтня 2023, 20:48 Флорентіно Перес вибачився перед гравцем Жирони Порту А чи вибачився Начо? Флорентіно Перес, Getty Images 02 жовтня 2023, 20:48 Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес вибачився перед вінгером Жирони Крістіаном Порту за жорстокий підкат захисника "галактікос" Начо у матчі між цими командами у Ла Лізі (0:3). Як повідомляє As, Перес особисто зателефонував футболісту, щоб вибачитися. Зазначається, що на даний момент Порту має проблеми зі стегном, але гравець почувається нормально. Раніше, колишній рефері Ла Ліги назвав підкат Начо "злочином". Люди Крістіан Порту Команди Жирона Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте