Іспанія

38-річний футболіст влітку може змінити команду.

Інтер Маямі виявляє інтерес до Луки Модрича, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, бажання походить від власника клубу Девіда Бекхема, який уже провів зустріч із хорватом у Маямі.

Проте, ще більше бачити Модрича у клубі хоче Ліонель Мессі. Тим не менш, на цьому етапі пріоритет хорвата Реал як мінімум до кінця сезону-2023/24.

Крім того, минулого літа Лука відхилив крупну пропозицію від клубу із Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Модрич вперше за 11 років у двох матчах Реалу поспіль не виходить на поле.