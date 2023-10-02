Інтер Маямі виявляє інтерес до Луки Модрича, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, бажання походить від власника клубу Девіда Бекхема, який уже провів зустріч із хорватом у Маямі.

Проте, ще більше бачити Модрича у клубі хоче Ліонель Мессі. Тим не менш, на цьому етапі пріоритет хорвата Реал як мінімум до кінця сезону-2023/24.

Крім того, минулого літа Лука відхилив крупну пропозицію від клубу із Саудівської Аравії. 

Раніше повідомлялося, що Модрич вперше за 11 років у двох матчах Реалу поспіль не виходить на поле. 