Іспанія

Поляк зазнав травми.

Нападника Барселони Роберта Левандовські було замінено на 34-й хвилині матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Порту (0:1) через пошкодження.

Як повідомляє офіційний твіттер "блаугранас", проведені сьогодні вранці обстеження виявили у поляка сильне розтягнення зв'язок гомілкостопа. Скоріш за все, Левандовські пропустить більше місяця. У такому разі він не зіграє у дербі проти Реалу, яке відбудеться 28 жовтня.

Окрім поляка, у лазареті каталонського клубу зараз знаходяться Педрі, Френкі де Йонг, Серхі Роберто та Рафінья.

У цьому сезоні Роберт Левандовські зіграв за Барселону десять матчів, забив шість м'ячів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що у послугах поляка дуже зацікавлені клуби з Аравійського півострова.