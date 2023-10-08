Іспанія

Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Гранада та Барселона. Протистояння повинно бути достатньо цікавим.

ГРАНАДА — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 08 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО НУЕВО ЛОС КАРМЕНЕС, ГРАНАДА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Гранада та Барселона є достатньо результативними опонентами. В протистоянні цих команд нерідко забивається багато голів. Можна сказати хоча б поєдинок у Кубку Іспанії, в якому фаворит здобув важку перемогу. У чемпіонаті також були матчі із великою кількістю м'ячів, проте переважно за участі одного колективу.

Втім, тенденція поволі змінюється в трішки іншу сторону. Клуб з Андалусії встиг створити деякі проблеми статусному опоненту в попередні сезони, тому є можливість побачити такий сценарій і зараз.

Хаві змушений буде вигадати нову ідею в атаці без Роберта Левандовські, отже можуть бути певні питання щодо завершальної фази. В Пако Лопеса буде дещо інше завдання, а саме надійна гра в захисті.

В даному компоненті не все іде рівно, бо прямо зараз Гранада є найбільш пропускаючою командою Прімери разом із своїм конкурентом за збереження прописки у чемпіонаті, хоча і забиває багато. Цікаво, як буде на цей раз.

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