Іспанія

Орендну угоду з 29-річним португальцем розраховано до кінця сезону.

Захисник Барселони Жоау Канселу може стати повноцінним гравцем каталонського клубу після оренди з Манчестер Сіті. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, між клубами існує усна домовленість про те, що Барселона викупить 29-річного португальця за 35 мільйонів євро.

При цьому наголошується, що сам Канселу хоче грати лише за Барселону, а його орендна угода розрахована до кінця поточного сезону – контракт із "міщанами" діє до літа 2027 року.

Цього сезону Канселу провів п'ять матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.