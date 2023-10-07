Іспанія

Останнім часом багато скандалів у іспанському футболі.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про нещодавні скандали з колишнім президентом Королівської іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом та вінгером мадридського Реалу Вінісіусом. Його слова наводить La Vanguardia.

"Я думаю, що ці скандали не вплинули на заявку на проведення ЧС-2030. Що нам потрібно зробити, то це продовжити роботу, щоб у грудні 2024 року було прийнято рішення про місця проведення матчів.

Ми маємо об'єднатися та думати лише про футбол, бо ми багато граємо. І, говорячи про расизм, я перший, хто засуджує будь-який акт насильства та расизму. Я говорив про це давним-давно: Іспанія – не сексистська країна і не фашистська... О, вибачте, до неї не ставиться нічого з цього, але вона ще й не расистська, давайте внесемо ясність", — сказав іспанський фахівець.