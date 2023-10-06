Іспанія

Коуч Жирони вважає Віктора — одним з найважливіших гравців команди.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував втрату Віктора Циганкова через травму.

"Втрата Віктора Циганкова для нас дуже важлива, але у нас чудовий підбір гравців і його є ким замінити. Це значна втрата, але ми здатні її вирішити", – сказав Мічел.

Цього сезону Циганков провів вісім матчів, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Додамо, що Віктор отримав травму в матчі з Реалом (0:3). Таким чином Циганков не зіграє за збірну України проти Північної Македонії та Мальти. Замість нього викликали Піхальонка.