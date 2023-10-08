Якісне повернення іспанця на Сантьяго Бернабеу.
Хоселу забиває Осасуні, Getty Images
08 жовтня 2023, 13:28
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал розбив Осасуну (4:0). Один з голів у ворота памплонців забив 33-річний нападник "галактікос" Хоселу.
Як повідомляє твіттер OptaJose, Хоселу став лише третім іспанським футболістом у XXI столітті, який зумів забити 5+ голів за Реал Мадрид у перших дев'яти матчах сезону у чемпіонаті Іспанії.
До цього це вдавалося лише легенді клубу Раулю Гонсалесу та Хав'єру Портільйо.