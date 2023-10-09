Іспанія

Слова коуча каталонців після нічиєю з Гранадою.

Наставник Барселони Хаві прокоментував нічию з Гранадою (2:2) в матчі Лі Ліги.

"Думаю, ми домінували практично протягом усього матчу. Мали моменти, заслуговували більше, але наші помилки ... Не можна так виходити на поле. Довелося почати гребти з тої пори, команда була терплячою, домінувала на полі. Зрештою, ми заслужили перемогу, але взяли очко, якого нам недостатньо.



Це наша помилка в побудові гри. Нам потрібно було грати один в один. Перший пропущений гол вплинув на нас. Команда грала добре і після другого пропущеного. Тому маю хороші відчуття від гри, але не від результату", — сказав Хаві.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гранада — Барселона у 9 турі іспанської Ла Ліги.