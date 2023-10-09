Іспанія

48-річний тренер очолив одного з аутсайдерів Ла Ліги.

Альмерія на своєму офіційному сайті повідомила про призначення на посаду головного тренера команди. Відтепер команду очолює Гаїска Гарітано. Попереднім наставником Альмерії був Вісенте Морено, який працював на цій посаді менш ніж три місяці та був звільнений після невтішних результатів.

Гаїска Гарітано буде керманичем команди до кінця нинішнього сезону. Попереднім клубом фахівця був Ейбар.

Після дев'яти турів Альмерія знаходиться на самому дні турнірної таблиці, не маючи в своєму активі жодної перемоги.