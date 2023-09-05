Іспанія

Мадридцям потрібен австрійський захисник.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба привернув увагу представника чемпіонату Саудівської Аравії — Аль-Іттіхада.

Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський клуб не відпустить свого гравця за жодних умов.

В минулому сезоні Алаба відіграв 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не продав Салаха до Аль-Іттіхада за 100+ млн фунтів.