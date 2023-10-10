Іспанія

Дієго Алонсо незабаром може буде представлений в якості нового керманича андалусійців.

Після звільнення Хосе Луїса Менділібара керівництво Севільї перебуває в пошуках нового головного тренера для першої команди.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, після того, як Марсело Гальярдо та Марселіно відмовили клубу іспанської Ла Ліги, головним претендентом на цю посаду став Дієго Алонсо.

Відзначається, що 48-річний спеціаліст, останнім місцем роботи якого була національна збірна Уругваю у лютому 2023 року, знаходиться за крок, щоб очолити Севілью та підписати контракт.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Севілья здобула лише 2 перемоги в 11 матчах у всіх турнірах.