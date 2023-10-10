Іспанія

Екскерманич збірної Уругваю очолив іспанську команду.

Іспанська Севілья оголосила про призначення уругвайця Дієго Алонсо новим головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

48-річний спеціаліст підписав угоду, розраховану до кінця цього сезону. На цій посаді він замінив 62-річного іспанця Хосе Луїса Менділібара, звільненого у неділю, 8 жовтня.

Від початку 2022 року по кінець лютого 2023-го Алонсо очолював збірну Уругваю. Протягом 12-ти матчів команда під його керівництвом виграла у 8-ми поєдинках, двічі зіграла внічию та двічі програла.