Іспанія

Каталонці не змогли дозволити собі гравця.

Барселона доволі продуктивно працювала в минуле літнє трансферне вікно, проте змогла підписати не всіх кого хотіла.

Як повідомляє видання ESPN, каталонцям запропонували можливість трансферу Йосуа Кімміха, проте у клуба не знайшлось відповідних коштів.

Втім, стверджується, що Барселона не втратила надій переманити лідера Баварії. Іспанський гранд спробує підписати Кімміха наступного літа, коли в гравця залишиться лише рік за контрактом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона хоче підписати опорника та двох флангових захисників.