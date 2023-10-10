Каталонці не змогли дозволити собі гравця.
Йосуа Кімміх, getty images
10 жовтня 2023, 18:29
Барселона доволі продуктивно працювала в минуле літнє трансферне вікно, проте змогла підписати не всіх кого хотіла.
Як повідомляє видання ESPN, каталонцям запропонували можливість трансферу Йосуа Кімміха, проте у клуба не знайшлось відповідних коштів.
Втім, стверджується, що Барселона не втратила надій переманити лідера Баварії. Іспанський гранд спробує підписати Кімміха наступного літа, коли в гравця залишиться лише рік за контрактом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона хоче підписати опорника та двох флангових захисників.