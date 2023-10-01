Німеччина

Капітан мюнхенців прокоментував нічию проти РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию в гостьовому поєдинку проти РБ Лейпциг у рамках шостого туру німецької Бундесліги.

РБ Лейпциг — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри півзахисник та капітан "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Мене дратує те, як Баварія пропускала голи в грі проти РБ Лейпциг: після ауту та після кутового, якого взагалі не мало б бути.

Ми не змогли повернутись у гру в першому таймі. Однак у другому ми показали, що хочемо змінити ситуацію. Це було надзвичайно важливо, що ми продемонстрували таку реакцію.

Зрештою, ми мали шанс виграти гру в моменті з Шупо-Мотінгом. Але потім Ульрайх зробив хороший сейв проти удару Шешко.

Думаю, що нічия в такому випадку була справедливим результатом", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме Фрайбург.