Капітан мюнхенців прокоментував нічию проти РБ Лейпциг.
Йосуа Кімміх, Getty Images
01 жовтня 2023, 09:58
Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию в гостьовому поєдинку проти РБ Лейпциг у рамках шостого туру німецької Бундесліги.
РБ Лейпциг — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги
Після завершення гри півзахисник та капітан "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх поділився власними враженнями від побаченого на полі.
"Мене дратує те, як Баварія пропускала голи в грі проти РБ Лейпциг: після ауту та після кутового, якого взагалі не мало б бути.
Ми не змогли повернутись у гру в першому таймі. Однак у другому ми показали, що хочемо змінити ситуацію. Це було надзвичайно важливо, що ми продемонстрували таку реакцію.
Зрештою, ми мали шанс виграти гру в моменті з Шупо-Мотінгом. Але потім Ульрайх зробив хороший сейв проти удару Шешко.
Думаю, що нічия в такому випадку була справедливим результатом", — заявив німецький виконавець.
У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме Фрайбург.