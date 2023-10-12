Іспанія

На рахунку Грінвуда одна гра у складі збірної Англії.

Федерація футболу Ямайки зацікавлена у спортивному громадянстві для півзахисника Хетафе Мейсона Грінвуда. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, остаточне рішення ще не ухвалено, але воно розглядається і це може статися.

"Я не думаю, що я відрізняюся від усіх тренерів у світі. Ми хотіли б, щоб у наших командах були найкращі таланти.

Якщо Грінвуд поверне свою колишню фізичну форму та свій рівень, цей рівень може допомогти Ямайці, і всі тренери хотіли б мати хороших гравців у своїй команді, і ми нічим не відрізняємося.

Звичайно, він приїде з деяким досвідом, але про гравців, яких тут немає, я не буду говорити передчасно. Але що буде, те буде. Я хочу, щоб за мою команду грали найкращі гравці з найкращими здібностями", — сказав головний тренер збірної Ямайки Хеймір Халлгрімссон.

Правила ФІФА свідчать, що гравці можуть змінювати спортивне громадянство, якщо вони зіграли менше трьох матчів за основну збірну однієї країни до досягнення 21 року і не грали за неї протягом як мінімум трьох останніх років.

Грінвуд лише одного разу представляв збірну Англії, вийшовши на заміну на 78 хвилині у виїзному матчі з Ісландією, що пройшов 5 вересня 2020 року у рамках Ліги націй.

Цього сезону Грінвуд провів п'ять поєдинків за Хетафе, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.