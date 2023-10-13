Іспанія

Мадридський серіал продовжується.

Сага про перехід Кіліана Мбаппе до мадридського Реалу йде вже не один рік. На цей раз, стосовно можливого переходу француза, висловився вінгер "королівського" клубу Вінісіус Жуніор. Його слова наводить L’Equipe.

"Всі в Реалі хочуть грати разом із Кіліаном. Я сподіваюся, що якось це станеться.

Він один із найкращих гравців на сьогоднішній день, можливо, навіть найкращий. Він перебуває на позаземному рівні", — заспівав хвалебну оду французу, бразилець.