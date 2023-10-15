Іспанія

Півзахисник розуміє, що не потрібен Барселоні.

Ще один футболіст Барселони слідом за Мессі, Бускетсом, Альбою, Пучем та іншими вже наступного літа може опинитись в МЛС.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, Серхі Роберто розуміє, що на нього мало розраховують в Барселоні, тому він готовий змінити команду.

В цьому сезоні один з капітанів "синьо-гранатових" відіграв 224 хвилини в шести матчах та відзначився забитим голом в цій кампанії.

Нагадаємо, в березні цього року повідомлялось, що Серхі Роберто підписав нову угоду до кінця поточного сезону.