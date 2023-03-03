Іспанія

Півзахисник продовжить виступати за каталонців.

Барселона добре попрацювала в літнє трансферне вікно, підсиливши склад, але й не забуває працювати над збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових", клуб підписав новий контракт з Серхі Роберто до літа 2024 року.

Іспанський півзахисник в цьому сезоні провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона отримала бан на найближче літнє трансферне вікно.