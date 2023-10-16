Іспанія 16 жовтня 2023, 16:34 Апеляційний комітет зменшив термін дискваліфікації Начо, він зможе прийняти участь у Ель Класіко Футболіст гратиме у матчі. Начо Фернандес - Getty Images 16 жовтня 2023, 16:34 Апеляційний комітет зменшив термін дискваліфікації Начо - повідомляє Twitter El Partidazo De COPE. Таким чином, захисник зможе взяти участь у Ель Класіко. У матчі проти Жирони він отримав червону картку за грубий фол проти Порту, за який також повинен був заплатити загалом 1650 євро. Поєдинок із Барселоною відбудеться 28 жовтня. Люди Начо Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте