Апеляційний комітет зменшив термін дискваліфікації Начо - повідомляє Twitter El Partidazo De COPE

Таким чином, захисник зможе взяти участь у Ель Класіко. 

У матчі проти Жирони він отримав червону картку за грубий фол проти Порту, за який також повинен був заплатити загалом 1650 євро. 

Поєдинок із Барселоною відбудеться 28 жовтня. 