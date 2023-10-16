Іспанія

Футболіст гратиме у матчі.

Апеляційний комітет зменшив термін дискваліфікації Начо - повідомляє Twitter El Partidazo De COPE.

Таким чином, захисник зможе взяти участь у Ель Класіко.

У матчі проти Жирони він отримав червону картку за грубий фол проти Порту, за який також повинен був заплатити загалом 1650 євро.

Поєдинок із Барселоною відбудеться 28 жовтня.