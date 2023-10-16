Іспанія

Гравці "блаугранас" пакують валізи.

Керівництво Барселони хоче зменшити витрати на зарплати футболістів. Про це повідомляє сайт sport.es.

У каталонському клубі хочуть зробити так, щоб середня річна зарплата не перевищувала чотирьох-п'яти мільйонів євро. Щоб досягти цього, Барселона планує підписувати молодих футболістів, зарплати яких не є дуже високими.

Керівництво Барси вже склали список потенційних новачків, рівень доходу яких буде відповідати новій фінансовій політиці клубу. За ідеального розвитку подій зарплата більшості гравців не перевищуватиме п'ять мільйонів євро. При цьому у складі можуть бути чотири-п'ять зіркових футболістів, які зможуть заробляти до десяти мільйонів євро на рік.