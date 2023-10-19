Мадридський клуб розглядає кандидатуру "Особливого".
Жозе Моурінью, getty images
19 жовтня 2023, 21:59
Контракт Карло Анчелотті з мадридським Реалом добігає кінця влітку 2024 року, тому в Королівському клубі придивляються до зміни для італійця.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, в керівництві Реала циркулює ім'я Жозе Моурінью як потенційного нового головного тренера.
Зазначимо, що в португальського тренера зараз не дуже складаються справи в Ромі, яка знаходиться на десятій сходинці турнірної таблиці Серії А.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб Саудівської Аравії готовий запропонувати Моурінью 50 мільйонів євро на рік.