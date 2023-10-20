Іспанія

Через пошкодження футболіст пропустив минулі матчі збірної Іспанії.

Вінгер Вільярреала Єремі Піно не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 20-річного іспанця проблеми з підколінним сухожиллям на лівій нозі. На відновлення йому знадобиться близько 4-6 тижнів.

Також через травму Піно пропустив минулий збір збірної Іспанії.

Цього сезону Піно провів вісім поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Після дев'яти турів Вільярреал посідає лише 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Свій найближчий матч "жовта субмарина" проведе проти Алавеса — гра відбудеться 22 жовтня о 19:30 за київським часом.