Іспанія

Вся Іспанія живе цією справою.

Нещодавно, президент Барселони Жоан Лапорта, якого звинувачують у хабарництві, заявив про "соціологічний мадридизм" в контексті "справи Негрейри". Його слова вирішив прокоментувати головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті.

"Я чув слова Лапорти. Скажу те, що говорив, коли тема заходила про расизм. Не потрібно переводити стрілки на когось іншого.

"Справа Негрейри" дуже серйозна, її розслідує система правосуддя і ми маємо дозволити їй розібратися. Треба почекати. Решта – це відволікання уваги, що з погляду правосуддя не дуже добре", — наводить слова Анчелотті Marca