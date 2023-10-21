Іспанія

Лазарет Реала поповнився ще одним виконавцем.

Іспанський центральний півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос улітку цього року мав можливість змінити місце роботи, однак зрештою ухвалив рішення про продовження боротьби за місце в стартовому складі команди Карло Анчелотті.

Однак після завершення жовтневої міжнародної павзи 27-річний виконавець повертається з м’язовим пошкодженням, яке отримав під час останніх тренувань.

Головний тренер "бланкос" повідомив, що його підопічний пропустить найближчий матч команди проти андалузької Севільї, однак ЗМІ прогнозують терміни відновлення футболіста не менше за два тижні, тож він не зможе зіграти й у El Clasico проти каталонської Барселони.

І, звичайно, у цей період виключена поява Дані в грі проти португальської Браги в Лізі чемпіонів УЄФА.

Орієнтовне повернення футболіста очікується 5 листопада в матчі проти Райо Вальєкано.

У поточному сезоні Себальйос відіграв 73 хвилини в чотирьох зустрічах.

Нагадаємо, що наразі в лазареті Реала перебувають також воротарі Тібо Куртуа та Андрій Лунін і центральний захисник Едер Мілітао.