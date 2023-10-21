Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 10-го туру Прімери, який пройде 21 жовтня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Севілья та Реал Мадрид. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

СЕВІЛЬЯ — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ, 19:30. РАМОН САНЧЕС ПІСХАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зустрічі Севільї та Реала стали класикою в попередньому десятилітті. Через часті перемоги андалуйсійського колективу у Лізі Європи і мадридського у Лізі чемпіонів шляхи клубів сходилися не лише у внутрішніх турнірах, а і в рамках Суперкубку УЄФА.

Проте створити серйозну конкуренцію як в єврокубках, так і в чемпіонаті не вдавалося. Десь бракувало трохи везіння, десь класу.

Втім, практично завжди це протистояння дарує багато голів та інтригу. Потрібно згадати хоча би поєдинок позаминулого сезону, коли команда Хулена Лопетегі вела в рахунку завдяки Івану Ракітичу і Еріку Ламелі, проте в другому таймі столичний гранд забив зусиллями Родріго, Начо і Каріма Бензема, створивши дуже видовищний камбек та пізніше вигравши іспанський чемпіонат.

В Реалу з травмованих або дискваліфікованих Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Начо, Арда Гюлер, в Севільї лише один Альфонсо Вакас, який не грає суттєвої ролі у команді. Наразі обидва опоненти в непоганій формі, тому можна очікувати цікавий і скоріш за все результативний поєдинок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Рамос, Педроса — Фернандо, Ракітич — Окампос, Сусо, Лукебакіо — Ен-Несірі

Реал Мадрид: Аррісабалага — Васкес, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус

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