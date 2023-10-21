Іспанія

Мадридці хочуть посилити лівий фланг оборони.

Реал продовжує розглядати різноманітні варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, мадридці націлились на Альфонсо Девіса з Баварії та навіть вже визначились з сумою, яку готові за нього заплатити.

Стверджується, що Реал сподівається підписати канадського футболіста за 40 мільйонів євро, а максимум який готовий викласти — 50 мільйонів євро.