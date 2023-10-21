Мадридці хочуть посилити лівий фланг оборони.
Альфонс Девіс, getty images
21 жовтня 2023, 14:59
Реал продовжує розглядати різноманітні варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Bild, мадридці націлились на Альфонсо Девіса з Баварії та навіть вже визначились з сумою, яку готові за нього заплатити.
Стверджується, що Реал сподівається підписати канадського футболіста за 40 мільйонів євро, а максимум який готовий викласти — 50 мільйонів євро.
Чинний контракт канадця з Баварією діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро. У цьому сезоні Альфонсо Девіс зіграв за свій клуб десять матчів та віддав три гольові передачі.