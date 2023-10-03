Німеччина

Канадець може змінити клуб.

Агент Альфонсо Девіса Хуосе розповів про інтерес до його клієнта з боку інших клубів.

"Є інтерес з боку багатьох команд. Я впевнений, що Реал може бути одним із клубів, які хотіли б підписати Девіса.

Також є кілька клубів англійської Прем'єр-ліги, всі вони хочуть мати одного з найкращих лівих захисників у світі. Подивимося, що вийде", — наводить слова агента 365Scores.

Чинний контракт канадця розрахований до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Баварія хоче продовжити угоду з Девісом на фоні інтересу Реала.