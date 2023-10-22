Іспанія

Вже не перший випадок у цьому сезоні.

21 жовтня у матчі десятого туру іспанської Ла Ліги між собою зустрічалися Севілья та Реал Мадрид (1:1). Після гри, клубне телебачення "королівського" клубу розкритикувало головного рефері цього матчу Рікардо Бенгоечеа. Таку інформацію надає As.

"Те, що сталося сьогодні з Бенгоечеа – це соціологічний скандал.

З трибуни є кадр, на якому видно, що Рамос знаходиться за спиною Беллінгема, але ми маємо вважати, що це офсайд. Зображення є дуже чітким, воно не залишає місця для сумнівів.

Вони дали лише одне зображення. Ніхто не протестує, ніхто із Севільї не піднімає руку. Це неприпустимо, що у трансляції матчу не дається жодного зображення, на якому можна було б побачити офсайд.

Бенгоечеа вирішує продовжити гру, але коли м'яч підхоплює Вальверде, він каже, що треба надати допомогу гравцеві Севільї, який лежить на газоні. Навіть гравці Севільї не розуміють, що суддя свистить.

Реал постійно ображають подібними діями", — сказали у студії клубного ТВ мадридського Реалу.