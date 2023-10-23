Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку десятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі здобула важку мінімальну перемогу над баскським Атлетіком.

Господарі поля прогнозовано мали перевагу на м’ячі впродовж усього поєдинку, однак навіть у першому таймі гості спромоглись переграти їх за кількістю ударів у бік та в площину воріт.

У другій половині матчу команда Хаві ліквідувала це відставання та зрештою забила пізній м’яч за допомоги відтепер наймолодшого автора голу в історії каталонського колективу в Ла Лізі — Марка Гую.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Атлетік у 10 турі іспанської Ла Ліги:

Барселона — Атлетік 1:0

Гол: Гую, 80

Барселона: тер Штеген – Канселу, Крістенсен (Араухо, 60), Іньїго Мартінес, Бальде (Маркос Алонсо, 79) – Гаві, Ромеу (Ямал, 60), Гюндоган – Ферран Торрес, Жоау Фелікс, Фермін Лопес (Гую, 79)

Атлетік: Сімон – де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче (Лекуе, 26) – Дані Гарсія (Унаї Гомес, 77), де Галларета (Прадос, 67) – Вільямс, Сансет, Ніко Вільямс (Беренгер, 77) – Гурусета (Аду, 67)

Попередження: Гаві, 16, Ромеу, 41, Гую, 83 – Дані Гарсія, 37, Аду, 73, де Маркос, 89