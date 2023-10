В третьому турі групового етапу Ліги Європи один з фаворитів турніру Ліверпуль завдав розгромної поразки французькій Тулузі — 5:1. Один із голів на рахунку Мо Салаха.

Як пише Opta, єгиптянин встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів. На його рахунку 43 голи в 43 матчах.

43 — Mohamed Salah has now scored 43 goals for Liverpool in major European competitions, the most of any player for an English club. Only. pic.twitter.com/jqHUV8lxj7