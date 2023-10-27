Египтянин перевершив великого француза.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
27 жовтня 2023, 10:51
В третьому турі групового етапу Ліги Європи один з фаворитів турніру Ліверпуль завдав розгромної поразки французькій Тулузі — 5:1. Один із голів на рахунку Мо Салаха.
Як пише Opta, єгиптянин встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів. На його рахунку 43 голи в 43 матчах.
Єгиптянин перевершив досягнення ексфорварда Арсеналу Тьєррі Анрі. Француз забив 42 голи в єврокубках.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Тулуза у 3 турі групового етапу Ліги Європи.