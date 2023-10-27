Україна

Команда готується до матчу чемпіонату.

Захисник "жовто-чорних" Віталій Роман, якого вболівальники обрали найкращим гравцем Руху у вересні, розповів про підготовку до матчу з Олександрією.

"Дуже приємно, що вболівальники визнали мене найкращим гравцем місяця, я вдячний їм за це. Постараюсь працювати ще краще, аби таких нагород було якомога більше.

Олександрія – технічна команда, яка грає у комбінаційний футбол. Ми готуємось до цієї гри у звичному режимі. Зараз у нас хороший настрій, адже завжди приємно перемагати і забивати багато голів, як це було у попередній грі з Вересом. Важливо здобувати очки, аби мати краще місце у турнірній таблиці.

Рух зробив висновки після кубкового матчу з Олександрією. Нам потрібно ще агресивніше діяти у пресингу, інтенсивніше діяти у перехідних фазах. Якщо ми виконаємо установки тренерського штабу, то ми можемо розраховувати на хороший для нас результат", — сказав гравець.

Матч Рух — Олександрія відбудеться 28 жовтня, початок — о 22:00.