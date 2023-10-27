Україна

Футболіст травмувався в матчі з Минаєм.

Нападник Полісся Пилип Будківський розповів, що грав проти Динамо з травмою, яку виявили після поєдинку.

"Це трапилось в середині першого тайму матчу з Минаєм. М’яч був на правому фланзі у Богдана Кушніренка. Мені віддали передачу і я хотів перевести на інший фланг. І як тільки я прийняв м’яч, прокинув його собі на хід, зробив замах, а півзахисник чи захисник Минаю вибив з під ноги м’яч і я з усього маху проїхався по всіх його шипах. Одразу оніміла нога. На поле вийшов лікар, запитав як я. Я відповів: болить. Ну, а потім я дограв перший тайм, а вже в перерві я сказав, що не можу, бо болить. Команда програвала, потрібно було забивати і, щоб краще зробити команді, я попросив мене поміняти.

Через тиждень після травми я ще зробив КТ (комп’ютерну томографію, — ред.), сказали, що схоже на зміщення нерва. Таке іноді буває і може трохи боліти. Я поспілкувався з Юрієм Миколайовичем. Він сказав, якщо я можу, то можу виходити на тренування, працювати і підтягувати ліву ногу.

Тренувався, але коли бив ногою, то біль був, що німіли пальці. Перемотував гомілкостоп. Знову передивились КТ, побачили ушкодження м’яких тканин, але перелому не побачили. Працював на тренуваннях, були процедури й уколи.

Підтягував в скарбничку собі ліву ногу. А вже після гри з Динамо була павза у кілька днів. Я подумав, що за цей час, нічого не роблячи, воно відновиться. Але потренувався, краще не стало. Набрав лікаря, порадився, сказав, що краще МРТ (магнітно-резонансна томографія, — ред.) зробити.

Поїхав, зробив, забрав через дві години результат. Подзвонив лікарю і він вже сказав: сталось те, чого ми і боялись — це перелом. Отак на третій тиждень вже після МРТ зрозуміли, що це все ж перелом", - цитує форварда офіційний сайт Полісся.

Раніше повідомлялось, що УПЛ перенесла матч Зорі та Полісся.