Іспанія

Український вінгер відновився після травми, через яку пропустив останні матчі.

Сьогодні, 27 жовтня, відбудеться матч 11 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі прийме Сельту.

Тренерський штаб "жирондинців" на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського форварда Артема Довбика.

Для 26-річного українця це буде 11 матч у складі іспанського клубу, у яких він забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

Також зазначимо, що український вінгер Віктор Циганков відновився після травми та повернувся до заявки своєї команди. Для нього це може бути дев'ятий матч – на його рахунку один гол та один асист.

Нагадаємо, матч Жирона — Сельта розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.