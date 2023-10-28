Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.

У рамках центрального матчу 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зустрінеться з мадридським Реалом. "Вершкові" оголосили стартовий склад на Ель-Класіко.

Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Піньєйро, Начо, Модрич, Камавінга, Хоселу, Л. Васкес, Фран Гарсія, Браїм.

Відзначимо, що Анчелотті випустив на поле Крооса, Аалбу та Менді в порівнянні з матчем ЛЧ проти Браги.

Матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Початок — о 17:15 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.