Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.

У рамках центрального матчу 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зустрінеться з мадридським Реалом. Каталонці оголосили стартовий склад на Ель-Класіко.

Тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде — Гаві, Крістенсен, Гюндоган — Фермін, Торрес, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Левандовські, Рафінья, Алонсо, Кунде, Ямал, Касадо, Кубрасі, Гую, Форт.

Нагадаємо, Фермін Лопес нещодавно продовжив контракт з Барселоною та після цього відзначився переможним голом у воротах Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Початок — о 17:15 за київським часом.Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.