Іспанія

Півзахисник встановив доволі унікальне досягнення.

Амін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Ель-Класіко - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Він побив попередній рекорд гравця Барселони Вісенте Мартінеса 1941 року.

Зараз йому 16 років.

Цього сезону він провів 14 матчів та зробив чотири результативних дії.