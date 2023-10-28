Амін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Ель-Класіко - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Він побив попередній рекорд гравця Барселони Вісенте Мартінеса 1941 року. 

Зараз йому 16 років. 

Цього сезону він провів 14 матчів та зробив чотири результативних дії. 