Іспанія 28 жовтня 2023, 19:57 Ямаль є наймолодшим футболістом, який приймав участь у Ель-Класіко Півзахисник встановив доволі унікальне досягнення. Ламін Ямал - Getty Images 28 жовтня 2023, 19:57 Амін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Ель-Класіко - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Він побив попередній рекорд гравця Барселони Вісенте Мартінеса 1941 року. Зараз йому 16 років. Цього сезону він провів 14 матчів та зробив чотири результативних дії. Люди Ламін Ямал Команди Барселона Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте