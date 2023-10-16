Іспанія

Вартість юнака зросла до 50 мільйонів євро.

Transfermarkt опублікував список найдорожчих 16-річних футболістів в історії та оцінки їх ринкової вартості. Рейтинг очолив нападник Барселони Ламін Ямал. Друге місце посів Ансу Фаті, який належить каталонцям, але на правах оренди грає за Брайтон.

Ламін Ямал (Барселона, 2023/2024, 50 млн євро);

Ансу Фаті (Барселона, 2019/2020, 25 млн);

Ендрік (Палмейрас, 2022/2023, 20 млн);

Раян Шеркі (Ліон, 2019/2020, 20 млн);

Едуарду Камавінга (Ренн, 2019/2020, 20 млн);

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд, 2020/2021, 18 млн);

Джуд Беллінгем (Бірмінгем, 2019/2020, 12 млн);

Анжело Габріел (Сантос, 2021/2022, 10 млн);

Ромелу Лукаку (Андерлехт, 2009/2010, 10 млн);

П'єтро Пеллегрі (Дженоа, 2017/2018, 8 млн).

Нагадаємо, 16-річний Ямал залишив розташування збірної Іспанії через травму.