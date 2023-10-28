Україна

Суха нічия зафіксована між командами Віталія Пономарьова та Руслана Ротаня.

Суботню програму 12-го туру УПЛ закривали матчем на Арені Львів між Рухом та Олександрією.

Попри статус фаворита та команди, яка грає на власному полі, Рух все ж не зумів здобути три очки проти Олександрії. "Аграрії" не можуть виграти в чемпіонаті з початку серпня, проте змогли не просто встояти на полі суперника, але й мали непогані шанси поїхати зі Львова з трьома балами. Але за 90 хвилин командам не вистачило для того, щоб забити хоча б один м'яч у ворота суперника — 0:0.

Після 11-ти зіграних матчів у активі Руху 20 очок та п'яте місце в УПЛ, Олександрія зіграла 12 матчів та набрала 10 пунктів, закріпивши за собою 12-те місце.

Рух — Олександрія 0:0

Рух: Ледвій — Сич, Слюбік, Холод, Роман, Підгурський (Плюман, 72), Сапуга — Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасниця, 54), Рунич (Отабор, 72) — Клімчук

Олександрія: Єрмаков — Савченко, Сігєєв, Калітвінцев, Шулянський (Джеовані, 66), Андрійчук (Погорілий, 46) — Логінов, Скорко, Мартинюк (Кулаковський, 85), Шостак (Билошевський, 73) — Михайленко (Смирний, 6)



Попередження: Соломон, 88 — Кулаковський, 90+2.