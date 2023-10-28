Друга ліга: несподівана поразка Дружби, Рух-2 здолав Кудрівку та інші матчі

Завершилися ще чотири матчі 15-го туру Другої ліги.
Кудрівка - Рух-2, фото гостей
28 жовтня 2023, 20:23
У рамках п'ятнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 28 жовтня, відбулися чотири поєдинки.
Мирівська Дружба вперше у сезоні програла вдома. Кривдником одного з лідерів чемпіонату стала стрийська Скала.
Дружба — Скала 1911 0:1
Гол: Лебедєв, 46
Попередження: Куба, 33, Юзефович, 89 — Пучковський, 30, Мазур, 40, Лебедєв, 74
Реал Фарма вдома поступилась Тростянцю, продовживши свою серію без перемог до 8 матчів.
Реал Фарма — Тростянець 0:2
Голи: Яременко, 7, Проданов, 77
Попередження: Ладика, 27, Вареник, 75, Третьяков, 83
Кремінь-2 і Карпати-2 не виявили сильнішого, а також не порадували глядачів голами.
Кремінь-2 — Карпати-2 0:0
Попередження: Сабієв, 28, П'ятибрат, 84 — Рожко, 39
Друга команда львівського Руху мінімально здолала Кудрівку на виїзді.
Кудрівка — Рух-2 0:1
Гол: Непейпієв, 48
Попередження: Руденко, 26, Долгоп'ятов, 76 — Рогачов, 74
Турнірна таблиця Другої ліги після п'ятнадцяти зіграних турів: