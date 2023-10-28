Друга ліга: несподівана поразка Дружби, Рух-2 здолав Кудрівку та інші матчі

Украина: Вторая лига

Завершилися ще чотири матчі 15-го туру Другої ліги.

У рамках п'ятнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 28 жовтня, відбулися чотири поєдинки.

Мирівська Дружба вперше у сезоні програла вдома. Кривдником одного з лідерів чемпіонату стала стрийська Скала.

Дружба — Скала 1911 0:1

Гол: Лебедєв, 46

Попередження: Куба, 33, Юзефович, 89 — Пучковський, 30, Мазур, 40, Лебедєв, 74

Реал Фарма вдома поступилась Тростянцю, продовживши свою серію без перемог до 8 матчів.

Реал Фарма — Тростянець 0:2

Голи: Яременко, 7, Проданов, 77

Попередження: Ладика, 27, Вареник, 75, Третьяков, 83

Кремінь-2 і Карпати-2 не виявили сильнішого, а також не порадували глядачів голами.

Кремінь-2 — Карпати-2 0:0

Попередження: Сабієв, 28, П'ятибрат, 84 — Рожко, 39

Друга команда львівського Руху мінімально здолала Кудрівку на виїзді.

Кудрівка — Рух-2 0:1

Гол: Непейпієв, 48

Попередження: Руденко, 26, Долгоп'ятов, 76 — Рогачов, 74