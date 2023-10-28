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  • Украина: Вторая лига

    28 жовтня 2023, 20:23

    Друга ліга: несподівана поразка Дружби, Рух-2 здолав Кудрівку та інші матчі

    Завершилися ще чотири матчі 15-го туру Другої ліги.

    Кудрівка - Рух-2, фото гостей
    Кудрівка - Рух-2, фото гостей 28 жовтня 2023, 20:23

    У рамках п'ятнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 28 жовтня, відбулися чотири поєдинки.

    Мирівська Дружба вперше у сезоні програла вдома. Кривдником одного з лідерів чемпіонату стала стрийська Скала.

    Дружба — Скала 1911 0:1

    Гол: Лебедєв, 46

    Попередження: Куба, 33, Юзефович, 89 — Пучковський, 30, Мазур, 40, Лебедєв, 74

    Реал Фарма вдома поступилась Тростянцю, продовживши свою серію без перемог до 8 матчів.

    Реал Фарма — Тростянець 0:2

    Голи: Яременко, 7, Проданов, 77

    Попередження: Ладика, 27, Вареник, 75, Третьяков, 83

    Кремінь-2 і Карпати-2 не виявили сильнішого, а також не порадували глядачів голами.

    Кремінь-2 — Карпати-2 0:0

    Попередження: Сабієв, 28, П'ятибрат, 84 — Рожко, 39

    Друга команда львівського Руху мінімально здолала Кудрівку на виїзді.

    Кудрівка — Рух-2 0:1

    Гол: Непейпієв, 48

    Попередження: Руденко, 26, Долгоп'ятов, 76 — Рогачов, 74

    Турнірна таблиця Другої ліги після п'ятнадцяти зіграних турів:

    Команди

    Дружба Мирівка Карпати-2 Львів Кремінь-2 Кудрівка Реал Фарма Рух-2 Львів Скала 1911 Тростянець

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