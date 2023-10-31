Іспанія

Мадридці розраховують і на цього бразильського вінгера.

Бразильський правий вінгер Родріго може вже у четвер, 2 листопада, підписати нову довгострокову угоду з мадридським Реалом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, сторони досягли згоди щодо оновлення контракту 22-річного гравця. Його нинішня угода дійсна до кінця червня 2025 року.

Новий контракт буде розрахований до 2028 року. Родріго є важливим гравцем для поточних і майбутніх планів мадридців. Також повідомляється, що клаусула в оновленій угоді вінгера складатиме один мільярд євро.

У цьому сезоні бразилець вже взяв участь у 14 матчах Реала у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

Нагадаємо, нещодавно "вершкові" оголосили про продовження контракту з Вінісіусом.