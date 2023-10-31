Іспанія

Реал пролонгував угоду лідера команди.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту вінгера Вінісіуса Жуніора.

Нова угода бразильця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року.

За шість сезонів в Реалі футболіст провів 235 ігор, у яких забив 63 голи та виграв 9 титулів: одну Лігу чемпіонів, два Клубні чемпіонати світу, один Суперкубок Європи, дві перемоги в чемпіонаті, один Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії.

Раніше бразилець заявив, що хоче грати у Реалі все життя.