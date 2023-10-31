Український голкіпер може продовжити кар'єру в АПЛ.
Андрій Лунін, Getty Images
31 жовтня 2023, 21:01
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" може включити 24-річного українця до угоди з викупу орендованого воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги.
Зазначається, що Реал має намір залишити Кепу, але не готовий платити більше ніж 15,5 мільйонів фунтів стерлінгів і для зниження суми готовий включити в угоду українця.
Лунін числиться в Реалі з 2018 року. Нинішнього сезону Андрій провів два матчі, з яких один на нуль.
На рахунку Кепи 12 поєдинків, з яких п'ять на нуль за 10 пропущених м'ячів.