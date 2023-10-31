Іспанія

Український голкіпер може продовжити кар'єру в АПЛ.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" може включити 24-річного українця до угоди з викупу орендованого воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги.

Зазначається, що Реал має намір залишити Кепу, але не готовий платити більше ніж 15,5 мільйонів фунтів стерлінгів і для зниження суми готовий включити в угоду українця.

Лунін числиться в Реалі з 2018 року. Нинішнього сезону Андрій провів два матчі, з яких один на нуль.

На рахунку Кепи 12 поєдинків, з яких п'ять на нуль за 10 пропущених м'ячів.