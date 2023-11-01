Іспанія

20-річний іспанець провів лише два поєдинки цього сезону.

Півзахисник Барселони Педрі встигне повністю відновитись до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав травму на початку сезону, через що пропустив першу половину цьогорічної кампанії.

За інформацією джерела, футболіст зможе вийти на поле у найближчому матчі Ла Ліги проти Реала Сосьєдада, 4 листопада.

Тренерський штаб Хаві хоче, щоб Педрі встиг набрати ігрову форму перед грою з "гірниками".

У нинішньому сезоні Педрі провів лише два матчі, в яких забив один гол.

Матч Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада, о 19:45 за київським часом.