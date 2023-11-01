20-річний іспанець провів лише два поєдинки цього сезону.
Педрі, Getty Images
01 листопада 2023, 16:27
Півзахисник Барселони Педрі встигне повністю відновитись до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Про це повідомляє AS.
Нагадаємо, 20-річний іспанець отримав травму на початку сезону, через що пропустив першу половину цьогорічної кампанії.
За інформацією джерела, футболіст зможе вийти на поле у найближчому матчі Ла Ліги проти Реала Сосьєдада, 4 листопада.
Тренерський штаб Хаві хоче, щоб Педрі встиг набрати ігрову форму перед грою з "гірниками".
У нинішньому сезоні Педрі провів лише два матчі, в яких забив один гол.
Матч Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада, о 19:45 за київським часом.