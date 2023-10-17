Півзахисник Барселони Педрі незабаром відновиться після травми та повернеться на поле. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, тренерський штаб "блаугранас" не має наміру форсувати відновлення 20-річного іспанця, тому він пропустить найближчий матч проти Атлетіка в іспанській Ла Лізі.

Проте є цілковита ймовірність того, що футболіст може встигнути відновитися до матчу проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів, за яким Барселона матиме зустріч з мадридським Реалом у Ла Лізі.

У нинішньому сезоні Педрі провів лише два матчі, в яких забив один гол.

Барселона зіграє проти Атлетіка 22 жовтня, а матч із "гірниками" відбудеться 25 жовтня.