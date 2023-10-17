Іспанія

20-річний іспанець пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Атлетіка.

Півзахисник Барселони Педрі незабаром відновиться після травми та повернеться на поле. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, тренерський штаб "блаугранас" не має наміру форсувати відновлення 20-річного іспанця, тому він пропустить найближчий матч проти Атлетіка в іспанській Ла Лізі.

Проте є цілковита ймовірність того, що футболіст може встигнути відновитися до матчу проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів, за яким Барселона матиме зустріч з мадридським Реалом у Ла Лізі.

У нинішньому сезоні Педрі провів лише два матчі, в яких забив один гол.

Барселона зіграє проти Атлетіка 22 жовтня, а матч із "гірниками" відбудеться 25 жовтня.