20-річний іспанець пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Атлетіка.
Педрі, Getty Images
17 жовтня 2023, 09:00
Півзахисник Барселони Педрі незабаром відновиться після травми та повернеться на поле. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, тренерський штаб "блаугранас" не має наміру форсувати відновлення 20-річного іспанця, тому він пропустить найближчий матч проти Атлетіка в іспанській Ла Лізі.
Проте є цілковита ймовірність того, що футболіст може встигнути відновитися до матчу проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів, за яким Барселона матиме зустріч з мадридським Реалом у Ла Лізі.
У нинішньому сезоні Педрі провів лише два матчі, в яких забив один гол.
Барселона зіграє проти Атлетіка 22 жовтня, а матч із "гірниками" відбудеться 25 жовтня.